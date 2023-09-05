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Muğla'da midibüs dereye düştü: 23 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, servis midibüsünün dere yatağına devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı.

AA5 Eylül 2023 Salı 11:39 - Güncelleme:
Muğla'da midibüs dereye düştü: 23 yaralı
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Bir otomotiv firmasının personelini taşıyan A.V'nin kullandığı 48 S 3568 plakalı midibüs, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kontrolden çıktı.

Bariyerleri aşıp dere yatağına devrilen araç, menfezin üzerine düştü.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralıların çoğu çevredekilerin yardımıyla midibüsten çıkarken, bazıları ise ekiplerce aracın kırılan camlarından tahliye edildi.

Yaralanan 23 kişi, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Menfezdeki midibüs yeniden devrilme ihtimaline karşı halatlarla itfaiye aracına ve refüjdeki ağaca bağlandı. Araç daha sonra vinçler yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Bir süre ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

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