28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7992
  • 6,5159
  • 252.145
  • 94.244
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Muğla'da minibüs ile tır çarpıştı: 14 yaralı

Yatağan ilçesinde, minibüs ile tırın çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, minibüs ile tırın çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı. 
 
Süleyman Kuşçi yönetimindeki 02 KH 789 plakalı minibüs, Yatağan-Milas kara yolu Eskihisar mevkisinde Yüksel Karataş idaresindeki 43 AAN 652 plakalı tıra arkadan çarptı. 
 
Kazada minibüs sürücüsü ile araçta bulunan Hamza, Mehmet ve İsmail Kuşçi, Yasin Akbaş, Mehmet Durdu, İsmail Kayan, Yakup Tatar, Hasan ve Hüseyin Çetin, Arif Delikanlı, Muhammet Gül, Hasan Çetin ve Sinan Karadoğan yaralandı. 
 
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
 
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
 
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Yatağan-Milas kara yolu ekiplerin çalışmasının ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Tehlikeli yakınlaşma! Su-27´ler ABD B-52´lerini böyle yakaladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Balyoz Plan' davasının hakimi için karar verildi

'Balyoz Plan' davasının hakimi için karar verildi

BM'nin Kaşıkçı raporu büyük yankı uyandırdı

BM'nin Kaşıkçı raporu büyük yankı uyandırdı

Yeni askerlik yasasının nihai oylaması Salı günü yapılacak

Yeni askerlik yasasının nihai oylaması Salı günü yapılacak

Pençe Harekatı'nda son durum: SA-14 portatif füze bulundu

Pençe Harekatı'nda son durum: SA-14 portatif füze bulundu

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım 24'te soruları yanıtlıyor

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım 24'te soruları yanıtlıyor

Rusya'dan kritik S-400 açıklaması

Rusya'dan kritik S-400 açıklaması

BM'den Kaşıkçı için Türkiye'ye teşekkür

BM'den Kaşıkçı için Türkiye'ye teşekkür

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı
 

POPÜLER HABERLER

Dünya Merkel´in bu görüntülerini konuşuyor

Dünya Merkel´in bu görüntülerini konuşuyor

30 yıl uyutuldular! Şimdi ise...

30 yıl uyutuldular! Şimdi ise...

Yıllardır kapalıydı... Açma kararı alındı

Yıllardır kapalıydı... Açma kararı alındı

Dünyanın en büyüleyici ağaç tünelleri

Dünyanın en büyüleyici ağaç tünelleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA