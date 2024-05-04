İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mayıs 2024 Cumartesi / 26 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,34
  • EURO
    34,879
  • ALTIN
    2393.53
  • BIST100
    10276.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Muğla'da rahatsızlanan kişi, ambulans uçakla Ankara'daki Bilkent Şehir Hastanesine götürüldü
Güncel

Muğla'da rahatsızlanan kişi, ambulans uçakla Ankara'daki Bilkent Şehir Hastanesine götürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde rahatsızlanan kişi, ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi.

AA4 Mayıs 2024 Cumartesi 23:37 - Güncelleme:
Muğla'da rahatsızlanan kişi, ambulans uçakla Ankara'daki Bilkent Şehir Hastanesine götürüldü
ABONE OL

Göğsündeki rahatsızlık nedeniyle 29 Nisan'da özel bir hastaneye başvuran Ulviye Aybers'e, astım ve influenza tanısı konuldu.

Doktorun göğüs hastalıkları servisinde yatarak tedavi olması önerisini kabul etmeyen Aybers, ilaç tedavisi gördükten sonra hastaneden ayrıldı.

Aybers, bugün tekrar rahatsızlanınca 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye ulaştırıldı.

Burada yapılan işlemler sonucunda hastanın sevkine karar verilerek, Komuta Kontrol Merkezi tarafından hastanın nakline uygun hastane araştırıldı.

Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon Merkezi ile yapılan görüşmede, hastanın ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.

Ambulansla Dalaman Havalimanına getirilen hasta, buradan ambulans uçakla Ankara'daki Bilkent Şehir Hastanesine götürüldü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.