Muğla'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Foça Mahallesi'ndeki Çalış Plajı'nın ön tarafında bulunan sazlık alanda yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Fethiye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 2 dönüm alanın zarar gördüğü bildirildi.

Çalış Turizm ve Tanıtma Derneği (ÇALIŞ-DER) Başkanı Mete Ay, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın çıkan alanda çok sayıda kuş yuvası bulunduğunu söyledi.

Bölgenin turizm açısından önemine değinen Ay, "Vatandaşlar bu gibi alanlarda daha dikkatli olmalı. En küçük bir ihmal çevreye, canlılara büyük zarar veriyor. Yangının çok ilerlemeden söndürülmesi sevindirici. Yol kenarından çıkan yangın, kuşların asıl yaşadığı bölgeye ulaşmadan söndürüldü. Umarım bu gibi üzücü bir olayı bir daha yaşamayız." diye konuştu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.