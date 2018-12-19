Muğla'da telefon direklerinden kablo çalan 3 kişi suçüstü yakalandı

Jandarma ekipleri, Yaylaceylan Mahallesi Karabel mevkisinde ormanlık alandaki telefon kablolarının kesilerek çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye gelen ekipler, Y.B, M.B. ve R.K'yi kabloları çalarken yakaladı.

Olay yerinde yapılan incelemede 300 metre bakır kablo ve hırsızlıkta kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüphelilerin ilk sorgusunda, Ceylan Mahallesi'nde İ.T. ve N.A'ya ait evlerden hırsızlık yaptıkları ve ağustos ayında yine aynı bölgede telefon direklerinden 80 metre kablo çaldıkları tespit edildi.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.