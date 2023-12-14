İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Aralık 2023 Perşembe / 2 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,0003
  • EURO
    31,7632
  • ALTIN
    1896.06
  • BIST100
    7798.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Muğla'daki ahır cinayetinde katil zanlısı kayınbabanın yargılanmasına başlandı
Güncel

Muğla'daki ahır cinayetinde katil zanlısı kayınbabanın yargılanmasına başlandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tartıştığı gelinini ahırda av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra cesedini yakan sanık, hakim karşısına çıktı.

AA14 Aralık 2023 Perşembe 16:40 - Güncelleme:
Muğla'daki ahır cinayetinde katil zanlısı kayınbabanın yargılanmasına başlandı
ABONE OL

Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık K.Ö. (72), maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık K.Ö, olay günüyle ilgili konuşmak istemediğini söyledi.

Şeker hastası olduğunu ve ilaç kullandığını ifade eden K.Ö, "Ne yaptığımı bilmiyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Beni zorlamayın. Konuşmak istemiyorum." dedi.

Sanığın oğlu O.Ö. ise olayı görmediğini ve mağdur olduğunu dile getirdi.

Babasının kendilerini istemediği için 9 yıl önce yanından ayrılarak kiraya çıktıklarını, babasına saygısı dolayısıyla zaman zaman ziyaretine gittiğini anlatan O.Ö, "Diyaloğumuz vardı ama son 3 yıldır ise bayramda seyranda hiç gitmedim. Turizmde çalıştığım için sabah saat 6'da evden çıkıyordum. Ben evden ayrıldıktan sonra olay olmuş. Babamdan eşimi öldürdüğü için şikayetçiyim." diye konuştu.

Maktulün kızı A.Ö. ise olay günü işe gitmek için hazırlandığı sırada silah sesi duyduğunu anlattı.

Dedesini bahçede elinde benzin şişesiyle gördüğünü belirten A.Ö, "Annem ahıra gitmişti. Ahırda onu yerde yatarken gördüm ve yanıyordu. Söndürmeye çalıştım. 112 ve jandarmayı aradım. Dedemle karşılaştığımda çok yakınından geçtim." dedi.

Diğer tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, K.Ö'nün tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

OLAY

K.Ö, 25 Nisan'da Atlıdere Mahallesi'ndeki ahırda av tüfeğiyle ateş açtığı gelini Hatice Ö'yü öldürmüştü. Gelininin cesedini benzin döküp yakarak ormana kaçan kayınpeder, jandarma ekiplerince yakalanıp çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Savcılıktaki ifadesinde suçunu itiraf eden K.Ö. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.