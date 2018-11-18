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Muğla'daki uyuşturucu operasyonu

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, emniyetteki işlemlerinin ardından F.C. (44) ile F.O. (38) adliyeye sevk edildi. İki zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'dan yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisini alan Fethiye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün Seydikemer ilçesi Çobanlar Mahallesi'nde durdurulan otomobilde, koli bandıyla sarılmış 3 kilo 210 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ve peçete içerisinde 3 gram taş kokain ele geçirilmişti.

Araçtaki F.C. ile F.O. gözaltına alınmıştı.

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