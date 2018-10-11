Muğla'nın demirleyen Dream isimli motoryata 10 tankerle yakıt ikmali yapıldı
Malta bayraklı yat öğlen sPaşatarlası mevkisindeki iskeleye yanaştırıldı. Ana acenteliğini Sky Marine'nin yaptığı 106 metre uzunluğundaki motoryata 10 tankerle 230 bin litre akaryakıt ikmali yapıldı.
- AA
Yakıt ikmali akşam saatlerinde de devam eden yat, iskeleye yanaştırılmasından 9 saat sonra hareket etti.
Yunan asıllı bir armatöre ait olduğu belirtilen yatın, 1997'de Türkiye tersanelerinde üretildiği, yolcu gemisi olarak kullanıldığı ve bir süre önce de tamir ve modernize işleminden geçirilerek yeniden denize indirildiği ifade edildi.
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