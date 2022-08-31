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Muharip uçaklar Kütahya ve Afyonkarahisar'ı selamladı

Büyük Taarruz'un 100. yılı anısına Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait muharip uçaklar Kütahya ve Afyonkarahisar'da selamlama geçişi yaptı.

IHA31 Ağustos 2022 Çarşamba 02:06 - Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı, Büyük Taarruz'un 100. yılı anısına Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait muharip uçaklarıyla Kütahya ve Afyonkarahisar'da selamlama/pasaj geçişinin yapıldığı görüntüleri paylaştı.

SELAMLAMA/PASAJ GEÇİŞİ YAPILDI

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait muharip uçakların Kütahya ve Afyonkarahisar'da selamlama/pasaj geçişinin yapıldığı görüntüleri paylaştı. Paylaşılan görüntülerde, "Büyük Taarruz'un 100'üncü yılı anısına Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait muharip uçaklarımızla Kütahya ve Afyonkarahisar'da selamlama/pasaj geçişi yapıldı" ifadelerine yer verildi.

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