Muharip uçaklar Kütahya ve Afyonkarahisar'ı selamladı

Milli Savunma Bakanlığı, Büyük Taarruz'un 100. yılı anısına Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait muharip uçaklarıyla Kütahya ve Afyonkarahisar'da selamlama/pasaj geçişinin yapıldığı görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait muharip uçakların Kütahya ve Afyonkarahisar'da selamlama/pasaj geçişinin yapıldığı görüntüleri paylaştı. Paylaşılan görüntülerde, "Büyük Taarruz'un 100'üncü yılı anısına Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait muharip uçaklarımızla Kütahya ve Afyonkarahisar'da selamlama/pasaj geçişi yapıldı" ifadelerine yer verildi.