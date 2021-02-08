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Muharrem İnce CHP'den istifa etti

Başlattığı Memleket Hareketi'ni partileştirme kararı alan eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Ankara'da basın toplantısı düzenliyor. Muharrem İnce gün içinde CHP üyeliğinden istifa edeceğini açıkladı. Muharrem İnce, 'Kimlerle yolumu ayırıyorum. ABD'den demokrasi dilenenlerle, Atatürk'e 'kefere' diyenleri yönetici yapanlarla, grup başkanvekilliği seçimini bile kaldırıp atamayan getiren bu arkadaşlarla yollarımı ayırıyorum. Sahte CHP'lilerle yolumu ayırıyorum.' dedi.

08 Şubat 2021 Pazartesi 13:48 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 14:03
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Memleket Hareketi'ni partileştirme kararı alan ve CHP'den istifa etmesi beklenen eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Ankara'da basın toplantısı düzenliyor.

İnce'nin açıklamaları şöyle:

Yakın zamanda partimizin genel merkezinde sizleri ağırlayacağız.

Biz Türkiye'ye seçenek olacağız.

Parti içindeki demokrasiyi yok edersen kimse sana inanmaz. Kendi partililerini kucaklamayanlar kimseyi kucaklayamaz.

Dostlarına bel bağlayan tek ana muhalefet partisi CHP'dir. Muhalefet istifa etmelidir.

(Kılıçdaroğlu'na) 'İstifa etmelisin' deyip kendin istifa etmiyorsan o koltukta neden oturuyorsun?

CHP kendi değerlerinden uzaklaşmıştır.

Bugün yol ayrımında olduğumu biliyorum. Partiyi yönetenler partinin evlatlarına iftira atmıştır. Ortada ilke ve değer yoktur. Liyakat yoktur. Atatürk'ün partisi kalmamıştır.

Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum.

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