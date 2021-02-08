Memleket Hareketi'ni partileştirme kararı alan ve CHP'den istifa etmesi beklenen eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Ankara'da basın toplantısı düzenliyor.
Yakın zamanda partimizin genel merkezinde sizleri ağırlayacağız.
Biz Türkiye'ye seçenek olacağız.
Parti içindeki demokrasiyi yok edersen kimse sana inanmaz. Kendi partililerini kucaklamayanlar kimseyi kucaklayamaz.
Dostlarına bel bağlayan tek ana muhalefet partisi CHP'dir. Muhalefet istifa etmelidir.
(Kılıçdaroğlu'na) 'İstifa etmelisin' deyip kendin istifa etmiyorsan o koltukta neden oturuyorsun?
CHP kendi değerlerinden uzaklaşmıştır.
Bugün yol ayrımında olduğumu biliyorum. Partiyi yönetenler partinin evlatlarına iftira atmıştır. Ortada ilke ve değer yoktur. Liyakat yoktur. Atatürk'ün partisi kalmamıştır.
Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum.
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