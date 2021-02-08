08 Şubat 2021 Pazartesi 13:48 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 17:37

Muharrem İnce, Yaşamkent'teki çalışma ofisi önünde basın toplantısı düzenledi. CHP'nin ideolojik bir savrulma yaşadığını belirten İnce, parti yöneticileri ile seçmen, üyeler ve parti tabanı arasında derin bir uçurum oluştuğunu savundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştiren Muharrem İnce, "Kendi partisinin evlatlarını kucaklayamayanlar, milleti kucaklayamaz. Özgüveni olmayan, iddiası olmayan tek ana muhalefet partisi CHP'dir. CHP, Atatürk'ün kurduğu ideolojiden uzaklaşmıştır" dedi.



Memleket Hareketi'ni başlatan ve yeni parti kurma hazırlıklarını tamamlayan Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Ankara'da basın toplantısı düzenleyen İnce, CHP yönetimine de sert eleştiriler yöneltti. CHP'den istifa eden 3 milletvekilinin yeni kuracağı partiye katılacağını hatırlatan İnce, Meclis'te grup kuracak vekil sayısına ulaşacaklarını da söyledi.

İnce'nin açıklamaları şöyle:

CHP ARTIK BİR TABELADAN İBARET

Bugün bir yol ayrımındayım. ABD'den demokrasi dilenenlerle ben artık yolumu ayırıyorum. Bugün CHP'yi yönetenlerle yolumu ayırıyorum. CHP artık bir tabeladan ibaret. Hedefimiz 50+1. Tek adam partisi değil, ortak aklında partisi olacağız.

"(Mustafa Kemal) deyip, 'Mustafa Kemal Atatürk' diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. 'Ben askeri değilim, yoldaşıyım' diyenlerle yolumu ayırıyorum. Sen kimsin de yoldaşı oluyorsun. Anafartalar'da, Conkbayırı'nda, Dumlupınar'da var mıydın da yoldaşısın? İsmet Paşa yoldaşıydı, sen askerisin. Bu kadar basit. Grup Başkanvekilliği seçimini bile kaldırıp, atamayı getiren bu yönetimle, bu arkadaşlarla yollarımı ayırıyorum. CHP aday yapmayınca başka partiden gidip aday olup, bugün CHP'yi yönetenlerle yolumu ayırıyorum. 50 yıl CHP'ye küfredip bugün sahte CHP'li olanlarla yolumu ayırıyorum. Geçmişte CHP aleyhine miting düzenleyip, bugün CHP'de yönetici olanlarla yolumu ayırıyorum. FETÖ'cüleri, Soros'çuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum. 'Ne işimiz var Libya'da' deyip, Mavi Vatan'ı kavrayamayanlarla yolumu ayırıyorum. 'Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti' diyenlerle yolumu ayırıyorum. Bu yönetimin değersizleştirdiği ilkeleri yaşatmak için bu arkadaşlardan ayrılıyorum."

İSİM, LOGO HEPSİ HAZIR"

İnce, bir gazetecinin "CHP'den istifa ettiniz mi?" sorusu üzerine, "Bugün edeceğim. Şimdi hemen teknolojiyi kullanarak biraz sonra e-Devlet'ten istifa edeceğim. Bir de tabii sadece o olmaz, 42 yıllık bir emek sonucunda öyle iki tuşa basarak bu iş olmaz. Bunun gerekçesini de hafta içi yazılı olarak göndereceğim." yanıtını verdi.

CHP'den istifa eden üç milletvekiliyle ilgili soruyu ise İnce, "İstifa eden 3 milletvekili arkadaşımız Memleket Hareketi'ne katılmışlardır. Partilileşme sürecinde katkıları sürüyor arkadaşlarımızın. İYİ Parti'den sonra grubunda en çok milletvekili olan siyasi parti biz olacağız. Bu başlangıç." şeklinde cevapladı.

Partinin ne zaman kurulacağı ve ismine ilişkin bir soru üzerine İnce, şunları söyledi:

"Çok kısa sürede. Bir sonraki toplantımızı genel merkezimizde parti meclisi salonumuzda yapacağız. İsim, logo hepsi hazır. Sosyal medya hesaplarından tutun patent işlemlerine kadar her şey tamamdır. Ama onu biraz daha tabii bize yakışır bir şekilde açıklamamız lazım."

MUHARREM İNCE, E-DEVLET ÜZERİNDEN CHP ÜYELİĞİNDEN İSTİFA ETTİ

Öğle saatlerinde Yaşamkent'teki çalışma ofisi önünde basın toplantısı düzenleyen Muharrem İnce, "CHP'den istifa ettiniz mi?" sorusuna "Bugün edeceğim. Şimdi hemen teknolojiyi kullanarak biraz sonra e-Devlet'ten istifa edeceğim. Bir de tabii sadece o olmaz, 42 yıllık bir emek sonucunda öyle iki tuşa basarak bu iş olmaz. Bunun gerekçesini de hafta içi yazılı olarak göndereceğim." yanıtını vermişti.

Edinilen bilgiye göre, İnce, e-Devlet üzerinden CHP üyeliğinden istifa etti.

Siyasi parti üyelikleri e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor, istenilen durumda iptal işlemi de yapılabiliyor.