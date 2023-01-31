Muharrem İnce'den 6'lı masaya sert eleştiri: FETÖ'cü ve PKK'lılarla işbirliği yapmam

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kocaeli'nin Derince, Körfez, Gölcük ve Başiskele ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

İnce, "altılı masa" bileşeni partilerin bazı üyelerinin Türklük ve Atatürk konularında yaptıkları açıklamaları eleştirerek, "Ben FETÖ'cülerle, PKK'lılarla işbirliği yapamam. Bunu da istemiyorum. Onun için tek başımıza hareket ediyoruz. Ne sağdan, ne soldan, Atatürk'ün yolundan." ifadesini kullandı.

Daha sonra Körfez ilçesindeki Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde düzenlenen sivil toplum kuruluşları buluşmasında katılan İnce, Millet İttifakı'nın iktidar değişikliğini gerçekleştiremeyeceğini savundu.

Derince, Körfez ve Gölcük ilçelerinde ziyaretler gerçekleştiren İnce, vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.