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Muharrem İnce'den 6'lı masaya sert eleştiri: FETÖ'cü ve PKK'lılarla işbirliği yapmam

Kocaeli'nde temaslarda bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, altılı masanın 'Türklük' konusundaki açıklamalarını sert şekilde eleştirerek, 'Ben FETÖ'cülerle, PKK'lılarla da işbirliği yapamam.' dedi.

AA31 Ocak 2023 Salı 22:19 - Güncelleme:
Muharrem İnce'den 6'lı masaya sert eleştiri: FETÖ'cü ve PKK'lılarla işbirliği yapmam
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kocaeli'nin Derince, Körfez, Gölcük ve Başiskele ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

İnce, "altılı masa" bileşeni partilerin bazı üyelerinin Türklük ve Atatürk konularında yaptıkları açıklamaları eleştirerek, "Ben FETÖ'cülerle, PKK'lılarla işbirliği yapamam. Bunu da istemiyorum. Onun için tek başımıza hareket ediyoruz. Ne sağdan, ne soldan, Atatürk'ün yolundan." ifadesini kullandı.

Daha sonra Körfez ilçesindeki Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde düzenlenen sivil toplum kuruluşları buluşmasında katılan İnce, Millet İttifakı'nın iktidar değişikliğini gerçekleştiremeyeceğini savundu.

Derince, Körfez ve Gölcük ilçelerinde ziyaretler gerçekleştiren İnce, vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

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