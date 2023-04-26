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Muharrem İnce'den 7'li koalisyona yaylım ateşi: Garip sesler geliyor! Bu Türkiye'ye tuzaktır

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, 7'li koalisyona tepki gösterdi. '6'lı masadan garip sesler geliyor.' diyen İnce, 'Bu Türkiye'ye tuzaktır. Bu milletimize nasıl kazık atacaklarını 15 Mayıs sabahı hep birlikte göreceğiz. Bu Millet İttifakı doğru konumlanmamıştır.' ifadelerini kullandı.

26 Nisan 2023 Çarşamba 12:51 - Güncelleme:
Muharrem İnce'den 7'li koalisyona yaylım ateşi: Garip sesler geliyor! Bu Türkiye'ye tuzaktır
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Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 'Seçime günler kaldı' başlıklı bir video paylaştı.

7'li koalisyonu yerden yere vuran Muharrem İnce şu açıklamalarda bulundu:

"TÜRKİYE KADER SEÇİMİNE GİDİYOR"

Türkiye kader seçimine gidiyor. Ancak 6'lı masadan garip sesler geliyor. Sayın Davutoğlu, 90 yaşındaki halasını dahi ikna edemediğini söylüyor. Sayın Babacan, tabanımızın hepsinin CHP'ye oy vermeyeceğini söylüyor. Daha önce de Türklük tartışması açıyor. Anayasa'nın ilk dört maddesinin değiştirileceğini söylüyor.

"BU TÜRKİYE'YE TUZAKTIR"

Muharrem İnce ikinci tura kalırsa oy vermem diyerek aslında birinci turda ne yapmak istediğini de açık ediyor. Bunun meali ister oy verin CHP'ye ister vermeyin diyor. Bu Türkiye'ye tuzaktır. Bu milletimize nasıl kazık atacaklarını 15 Mayıs sabahı hep birlikte göreceğiz. Bu Millet İttifakı doğru konumlanmamıştır.

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