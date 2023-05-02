İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mayıs 2023 Salı / 12 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4583
  • EURO
    21,4289
  • ALTIN
    1241.11
  • BIST100
    4617.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Muharrem İnce'den dikkat çeken çıkış: 15 Mayıs'ta istifa edecek
Güncel

Muharrem İnce'den dikkat çeken çıkış: 15 Mayıs'ta istifa edecek

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 'CHP'ye oy verecek kardeşlerime sesleniyorum 3. sırada DEVA Partili aday var onu gönderirseniz 15 Mayıs'ta seçimden sonra istifa edecek. Sizin oylarınızla seçilecek bunu yapmayın. Sizin bildiğiniz Atatürk'ün partisi yok artık. Atatürk'ün partisi burada Memleket Partisi.' dedi.

AA2 Mayıs 2023 Salı 08:03 - Güncelleme:
Muharrem İnce'den dikkat çeken çıkış: 15 Mayıs'ta istifa edecek
ABONE OL

İnce, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Atatürk Meydanı'nda partisinin düzenlediği mitingde konuştu.

İnce şöyle konuştu:

"14 Mayıs'ta sandık başındayız. Bize dediler ki 'Kırk katır mı, kırk satır mı?' Bize dediler ki 'Ölüm mü? Sıtma mı?' Bize dediler ki, 'A mı? B mi?' Bize dediler ki 'Birinci yol mu? ikinci yol mu?' A ha cevap, üçüncü yol. Biz üçüncü yoluz. Durumumuzu anlatıyorum ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolundan. Anketler palavra, öyle anket yok. Memleket Partisi aslan gibi Atatürkçü bir parti. Partimiz mecliste yerini alacak.

CHP'ye oy verecek kardeşlerime sesleniyorum, 3'üncü sırada DEVA Partili aday var, onu meclise gönderirseniz 15 Mayıs'ta seçimden sonra istifa edecek, sizin oylarınızla seçilecek bunu yapmayın. Sizin bildiğiniz Atatürk'ün partisi yok artık, Atatürk'ün partisi burada Memleket Partisi."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.