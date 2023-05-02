Muharrem İnce'den dikkat çeken çıkış: 15 Mayıs'ta istifa edecek

İnce, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Atatürk Meydanı'nda partisinin düzenlediği mitingde konuştu.

İnce şöyle konuştu:

"14 Mayıs'ta sandık başındayız. Bize dediler ki 'Kırk katır mı, kırk satır mı?' Bize dediler ki 'Ölüm mü? Sıtma mı?' Bize dediler ki, 'A mı? B mi?' Bize dediler ki 'Birinci yol mu? ikinci yol mu?' A ha cevap, üçüncü yol. Biz üçüncü yoluz. Durumumuzu anlatıyorum ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolundan. Anketler palavra, öyle anket yok. Memleket Partisi aslan gibi Atatürkçü bir parti. Partimiz mecliste yerini alacak.

CHP'ye oy verecek kardeşlerime sesleniyorum, 3'üncü sırada DEVA Partili aday var, onu meclise gönderirseniz 15 Mayıs'ta seçimden sonra istifa edecek, sizin oylarınızla seçilecek bunu yapmayın. Sizin bildiğiniz Atatürk'ün partisi yok artık, Atatürk'ün partisi burada Memleket Partisi."