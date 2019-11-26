Muharrem İnce'den Rahmi Turan ve Talat Atilla hakkında suç duyurusu
Muharrem İnce avukatı aracılığı ile Rahmi Turan ve Talat Atilla hakkında suç duyurusunda bulundu.
Muharrem İnce avukatı aracılığı ile Rahmi Turan ve Talat Atilla hakkında suç duyurusunda bulundu. Rahmi Turan hakkında 5 kuruş Talat Atilla hakkında 3 kuruşluk tazminat davası açtı.
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