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Muharrem İnce'den Rahmi Turan ve Talat Atilla hakkında suç duyurusu

Muharrem İnce avukatı aracılığı ile Rahmi Turan ve Talat Atilla hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Muharrem İnce avukatı aracılığı ile Rahmi Turan ve Talat Atilla hakkında suç duyurusunda bulundu. Rahmi Turan hakkında 5 kuruş Talat Atilla hakkında 3 kuruşluk tazminat davası açtı.

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