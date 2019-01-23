Müjdat Gezen'in adli kontrol uygulaması kaldırıldı
Müjdat Gezen'in Avukatı Celal Ülgen, müvekkilinin adli kontrol kararının kaldırıldığını açıkladı. Gezen artık karakola imza vermeye gitmeyecek.
- DHA
Müjdat Gezen devletin bir numaralı ismine hakaretleri nedeniyle son günlerin en çok eleştirilen ismiydi. Halk TV'de sarf ettiği hakaretler nedeniyle Metin Akpınar ile birlikte hakkında soruşturma başlatılan Müjdat Gezen hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti. Müjdat Gezen'in kararın ardından polis merkezine giderek imza veriyordu.
Müjdat Gezen'in avukatı Celal Ülgen, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptıkları talep doğrultusunda adli kontrol şartının kaldırıldığını Twitter hesabından duyurdu. Ülgen tweetinde "Anadolu Cumhuriyet Savcılığı talebimiz doğrultusunda Müjdat Gezenin Adli kontrol kararını kaldırdı. Yani artık Müjdat Gezen karakola imza vermeye gitmeyecek." ifadelerini kullandı.
Müjdat Gezen geçtiğimiz pazar günü Kadıköy Rıhtım Polis Merkezi'ne gelerek dördüncü imzasını atmıştı.
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