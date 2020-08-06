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Müjdeli haber geldi! 5 gündür kayıp olan çocuk bulundu

Şanlıurfa'da evden çıktıktan sonra kaybolan 10 yaşındaki Hüseyin Alpak 5 gün sonra Gaziantep'te bulundu. Gaziantep'e nasıl gittiği ve 5 gün boyunca nerede kaldığı öğrenilemeyen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

IHA06 Ağustos 2020 Perşembe 17:16 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 17:16
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Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine Osmanlı Mahallesi’nde 5 gün önce evden çıkan ve bir daha dönmeyen 10 yaşındaki Hüseyin Alpak, Gaziantep’te bulundu. Polis tarafından bulunan çocuk, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Çocuğu bulan ekipler Şanlıurfa’daki aileyi arayarak müjdeli haberi verdi. Baba Salih Alpak ve yakınları, çocuklarını almak için Gaziantep’e gitti. Gaziantep’e nasıl gittiği ve 5 gün boyunca nerede kaldığı öğrenilemeyen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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