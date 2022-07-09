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Müküs Çayı'na düşen hemşireden hala haber alınamadı

Siirt'in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları Kurban Bayramı'nda da devam ediyor.

AA9 Temmuz 2022 Cumartesi 16:52 - Güncelleme:
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Beğendik beldesi yakınlarında 29 gün önce ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli meslektaşını kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'in bulunması amacıyla Siirt'ten jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri ile güvenlik korucularının yanı sıra Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi (SAK), Bitlis Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekiplerinden oluşan 130 kişilik görev alıyor.

Müküs Çayı'nın Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali'yle birleştiği noktada çalışma yapan ekipler, Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Hacımehmet köyü ile Pervari Ayvalıbağ köyü mevkisinde de su altı ve üstünde Güneş'i arıyor.

Kayalık ve ağaçlık alanları kontrol eden ekipler, çayda halat bağlanan rafting botlarıyla arama faaliyetini gerçekleştiriyor.

Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, 11 Haziran'da Müküs Çayı'nda akıntıya kapılmış, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılmasına karşın kurtarılamamıştı. Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş de akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

  • Müküs Çayı
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