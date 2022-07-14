Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları 34 gündür sürüyor

Beğendik beldesi yakınlarında 11 Haziran'da ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli meslektaşını kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'in bulunması için 130 kişilik ekip, su altı ve üstünün yanı sıra çay kenarındaki kayalık alanlarda arama çalışması yürütüyor.

Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Hacımehmet köyü ile Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) arasında su altı araması yaparken, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri ile Siirt jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri ise Çetin Barajı ve HES bölgesinde su altı ve üstü arama yapıyor.

Güvenlik korucularının da yer aldığı karma ekip de Müküs Köprüsü ve Hacımehmet köyü arasında su üstü kontrollerine devam ediyor.

Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, 11 Haziran'da Müküs Çayı'nda akıntıya kapılmış, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılmasına karşın kurtarılamamıştı. Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.