Münbiç'te zaman ayarlı patlama

Terör örgütü PKK işgalindeki Münbiç'te meydana gelen patlamayı İstanbul Aydın Üniversitesi'nden Prof. Dr. Sedat Aybar değerlendirdi

ABD'nin çekileceğini açıkladığı bir dönemde böyle bir saldırı manidar diyen Prof. Dr. Sedat Aybar, bunun Türkiye ile çalışmanın zora sokabileceğini söyledi

Çekilmeye karşı çıkanların "ABD askeri çekilirse bu tür intihar saldırıları olur" demesinin söz konusu olduğunu söyleyen Aybar, bunun Türkiye'nin politikasını değiştirmeyeceğini söyledi

Fırat'ın doğusu ve Münbiç ne olur?

Sipariş üzerine yapılmış bir eylem gibi durduğunu söyleyen Aybar, "DEAŞ'ın üstlenmeseydi garip kaçardı" dedi. Bu tür eylemler sonuçları ile birlikte değerlendirilir diyen Aybar, ABD'nin kararlarına göre eylemin anlamlı olacağını söyledi

Suriye'de son gelişmeler

terör örgütü DEAŞ bahanesiyle uzun zamandır PKK'nın Suriye kolu PYD ile çalışan ABD, geçtiğimiz aylarda terör örgütü DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını açıklamıştı. Türkiye'nin 2018 son günlerinde PKK/PYD terörüne müdahale etmeye hazırlanması ile hızlanan gündem, Trump'ın ABD'nin Suriye'den çekileceğini söylemesi ile başka bir boyut kazanmıştı. Uzun zamandır Münbiç sözünü tutmayan ABD'nin tamamen çekilme sözü vermesi bölgede büyük hareketlenmelere sebep oldu.

Esed'in Münbiç yakınlarına asker yığması, İdlib'de ortaya çıkan çatışmalar, Türkiye'nin Suriyeli mülteciler için oluşturmaya çalıştığı güvenli bölge ve Fırat'ın doğusunda terör yapılanması bölgede sıcaklığını koruyan meseleler arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile 23 Ocak'ta Moskova'da düzenleyeceği zirvede bu konuların masaya gelmesi bekleniyor