İSTANBUL 11°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7368
  • EURO
    7,3003
  • ALTIN
    350.572
  • BIST100
    89552.6
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Munzur Çayı'na düşen Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor
Güncel

Munzur Çayı'na düşen Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'nda görev öncesi yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu akıntıya kapılarak kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları sürüyor.

AA04 Nisan 2020 Cumartesi 15:35 - Güncelleme: 04 Nisan 2020 Cumartesi 15:38
ABONE OL

Güneş'i bulmak için yürütülen arama çalışmalarına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Ankara'dan Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekibi ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Samsun ve Van Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri ile Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri ve jandarma personeli de 3 arama kurtarma köpeğiyle katılıyor.

Çalışmalarda ekipler, Munzur Çayı'nın Miskisağ mevkisi ile kent merkezine kadar olan bölümünde, bir diğer ekip de Uzuçayır Baraj Gölü'nde suda ve kıyıda arama yaptı.

AFAD ekipleri ve JÖH timleri, Munzur Çayı ve Uzunçayır Baraj Gölü kıyısında arama çalışmalarına devam ederken jandarma personeli de iz takip ve arama kurtarma köpeğiyle çalışmalara destek verdi.

Tunceli'de 17 Mart'ta JAK timlerinin Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisindeki görev öncesi yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu suya düşen arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmuş, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Ekipler, Munzur Çayı kıyısında yaptıkları aramada 2 rafting küreği bulmuştu.


MEB'den 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerine 'canlı sınıf' dönemi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sahte koronavirüs doktoru FETÖ'cü çıktı
Sahte koronavirüs doktoru FETÖ'cü çıktı

Sahte koronavirüs doktoru FETÖ'cü çıktı

Koronavirüsle mücadelede çok önemli gelişme: İlk partisi Türkiye'ye ulaştı
Koronavirüsle mücadelede çok önemli gelişme: İlk partisi Türkiye'ye ulaştı

Koronavirüsle mücadelede çok önemli gelişme: İlk partisi Türkiye'ye ulaştı

Görevine son verildiğini canlı yayında öğrendi
Görevine son verildiğini canlı yayında öğrendi

Görevine son verildiğini canlı yayında öğrendi

ABD'den teröristlere skandal 'koronavirüs' yardımı!
ABD'den teröristlere skandal 'koronavirüs' yardımı!

ABD'den teröristlere skandal 'koronavirüs' yardımı!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.