Munzur Çayı'na düşen Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor

AA 04 Nisan 2020 Cumartesi 15:35 - Güncelleme: 04 Nisan 2020 Cumartesi 15:38

Güneş'i bulmak için yürütülen arama çalışmalarına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Ankara'dan Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekibi ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Samsun ve Van Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri ile Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri ve jandarma personeli de 3 arama kurtarma köpeğiyle katılıyor.

Çalışmalarda ekipler, Munzur Çayı'nın Miskisağ mevkisi ile kent merkezine kadar olan bölümünde, bir diğer ekip de Uzuçayır Baraj Gölü'nde suda ve kıyıda arama yaptı.

AFAD ekipleri ve JÖH timleri, Munzur Çayı ve Uzunçayır Baraj Gölü kıyısında arama çalışmalarına devam ederken jandarma personeli de iz takip ve arama kurtarma köpeğiyle çalışmalara destek verdi.

Tunceli'de 17 Mart'ta JAK timlerinin Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisindeki görev öncesi yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu suya düşen arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmuş, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Ekipler, Munzur Çayı kıyısında yaptıkları aramada 2 rafting küreği bulmuştu.



