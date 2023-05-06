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  • Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişiden 1'nin cansız bedenine ulaşıldı
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Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişiden 1'nin cansız bedenine ulaşıldı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 21 Nisan'da otomobille düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişiden birinin cesedine ulaşıldı.

AA6 Mayıs 2023 Cumartesi 14:58 - Güncelleme:
Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişiden 1'nin cansız bedenine ulaşıldı
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Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek bulundukları araçla düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan Baran Aslantaş (22), Azad Demiral (21) ve Mehmet Can Demiral'ın (22) aranmasında 16. güne gelindi.

Vali Mehmet Ali Özkan'ın koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, Miskisağ mevkisinde bir cesede ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler sudaki cesedi çıkarmak için çalışma başlattı.

Su seviyesinin yaklaşık 1 metre olduğu alandan çıkarılan ceset, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yapılan incelemede cesedin otomobil sürücüsü Baran Aslantaş'a ait olduğu tespit edildi.

Kayıp diğer iki kişinin de bulunması için bölgede çalışmalar devam ediyor.

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