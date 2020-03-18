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Munzur'a düşen asker aranıyor

Tunceli'de dün Munzur Çayı'nda Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin eğitimi esnasında botun devrilmesi sonucu akıntıya kapılarak kaybolan uzman çavuş Yılmaz Güneş'in (36) bulunması için arama çalışmaları sürüyor.

AA18 Mart 2020 Çarşamba 12:34 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 12:34
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Tunceli-Ovacık kara yolundaki Anafatma mevkisinde başlatılan arama çalışmalarına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Ankara, Diyarbakır ve Van Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekibi, Şanlıurfa ve Elazığ Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, AFAD gönüllüleri, jandarma özel harekat timleri katıldı.

Ekipler, kayıp uzman çavuşun bulunması için bölgede etkili olan ve eriyen kar suları nedeniyle coşkun akan Munzur Çayı'nda tedbirli davranarak Anafatma mevkisinden kent merkezine kadar olan yaklaşık 7 kilometrelik kesimde çalışmalarını kontrollü sürdürüyor.

Bölgeye sevk edilen, jandarma özel harekat timleri ile AFAD ekipleri ve gönüllüleri de kıyılarda arama çalışmalarını yürütüyor.

Ekiplerin kıyılarda yaptığı aramalarda, botun devrilmesi sonucu suya düşen 2 rafting küreği bulundu.

Çalışmaların sürdüğü bölgeye gelen Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Vali Sonel ve Tuğgeneral Aras, kayıp uzman çavuş Güneş'in yakınlarını çalışmalar hakkında bilgilendirdi.

Tunceli'de dün Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'nda Anafatma mevkisinde eğitimi esnasında botun devrilmesi sonucu arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmuş, uzman çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

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