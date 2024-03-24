Murat Kurum: İstanbul'un iradesini görmek isteyen varsa gelsin bu meydana baksın

İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "Büyük İstanbul Mitingi"nde konuştu.

Murat Kurum'un açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Gittiğimiz her yerde bizi bağrına basan kalbi İstanbul için her bir hemşehrimi sevgiyle, saygıyla muhabbetle selamlıyorum"

"İstanbul'un iradesini görmek isteyen varsa gelsin bu meydana baksın, İstanbul'un ruhunu görmek isteyen biri varsa gelsin buraya baksın. Burada İstanbul'un değişim iradesi var, burada 'Yeniden İstanbul' var."

"İstanbul AK Parti belediyeciliğinin meşalesinin yakıldığı yerdir. Büyük Türkiye sevdasının tutuştuğu ocaktır. Bize liderimizi, cumhurbaşkanımızı armağan eden şehirdir."

"İstanbul, iş bilmez bir yönetimin elinde huzursuz ve mutsuz. Geride bıraktığımız 5 yılda İstanbul liyakatsizliğin kurbanı oldu, beceriksizliğe mahkum edildi."

"İstanbul'un kaynaklarını balya balya dağıttılar. Üstelik yüzleri kızarmadan savundular."

"Bu milleti kandırdılar, aldattılar. Ama hiç endişe etmeyin biz onların savurduğu paraları İstanbul için kullanacağız. Onların siyasi kariyeri için ayırdıkları kaynakları biz İstanbul için harcayacağız"

"İstanbul'un hem başkanı olacağım hem de İstanbulluların kardeşi olacağım, evladı olacağım"

"Bizim projelerimizi eleştiriyorlar. Yahu sen İstanbul'u kara kışa teslim edip büyükelçilerle yemek yerken biz İstanbul'un 39 ilçesinde 80 bin yuvayı vatandaşlarımıza teslim ediyorduk."