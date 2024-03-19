Murat Kurum'dan şoförlere müjde! ''Yanan otobüs devri tamamen bitecek''

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Hiç merak etmeyin, buradaki esnaflarımız hiç üzülmesin, 1 Nisan'dan sonra göreve gelir gelmez içeride kalan ücretlerinizi zamlı bir şekilde ödeyeceğiz." dedi.

Kurum, Sancaktepe Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde özel halk otobüsleri işletmecileriyle sahur programında yaptığı konuşmada, bugün İstanbul'da yaklaşık 3 bin halk otobüsünün olduğunu, yüzbinlerce yolcuyu taşıdığını söyledi.

İstanbul'daki otobüs sayısının vatandaşın mevcut talebine yetmediğini belirten Kurum, "Biz hem özel halk otobüsü emekçilerini hem de İstanbullu hemşerilerimizi 'uğraştıran değil, ulaştıran İstanbul' diyerek 31 Mart akşamı rahatlatacağız. Biz bir yandan yeni ulaşım yatırımları yaparken bir yandan da İstanbul'un trafik sorununa dair çok önemli atılımlar atacağız." diye konuştu.

Kurum, kendisinin ulaşım sektöründeki esnafın sorunlarına aylarca çalıştığını vurgulayarak, "Bu konudaki tüm uzmanlarla odalarla esnaflarla istişare ettim. Zaten şimdi sizin problemlerinizi sıraladığımda esnafımız hakkında ne kadar hassas olduğumuzu hepiniz göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

Özel halk otobüsçülerinin 40 yıldır yaşamadığınız sorunları, dertleri, çileleri son 5 yılda yaşadığının altını çizen Kurum, şöyle devam etti:

"Ücretlerinizi en az 2 ay geç aldığınızı çok biliyorum. Çok büyük mağduriyetler yaşıyorsunuz. 2023 zammını hala alamadınız. Her bir halk otobüsümüzün 1 milyon lira alacağı var, 2 diyen de var. Alamadığınız ödemelerinizden dolayı araçlarınıza bakım yapmakta zorlanıyorsunuz. Orada yanan, bozulan otobüsler olduğu zaman mevcut CHP'li yönetimi bu sorunları görmezden geliyor. Sen otobüsçünün hakkını ödemezsen, sen otobüsçünün orada otobüsüne bakım yapması için hak edişini ödemezsen ya bu esnaf otobüsüne nasıl bakacak, nasıl gidip bakımını, tamirini, servisini yapacak. Emin olun sizin yaptığınız fedakarlık her şeyden öte. Şu anki CHP'li yönetim sizin bu eksiklerinizle alakalı bırakın irade ortaya koymayı, sorunları görmezden geliyor. Yetmiyor bir de size boşu boşuna cezalar kesiliyor. İETT yönetimi, ezan okunurken aracında su içip orucunu açan halk otobüsü şoförüne neden ceza keser? Eğer kötü niyetliyseniz, eğer bu milleti sevmiyorsanız elbette kesersiniz. Hiç merak etmeyin, buradaki esnaflarımız hiç üzülmesin, 1 Nisan'dan sonra göreve gelir gelmez içeride kalan ücretlerinizi zamlı bir şekilde ödeyeceğiz. Bu Murat Kurum sözüdür. Murat Kurum 81 ilde ne dediyse onu yapmış bir kardeşinizdir. Murat Kurum söylüyorsa Murat Kurum yapar. Esnafımın su içtiği için boş yere kesilen cezaları gelir gelmez iptal edeceğiz."

"YANAN OTOBÜS DEVRİ 31 MART AKŞAMI TAMAMEN BİTECEK"



Kurum, esnafın otobüslerini yenileyemediğini iyi bildiklerini kaydetti.

Toplu taşıma kanununu ve mülkiyet probleminin çözümüyle ilgili kanunu meclise kendisinin taşıdığını aktaran Kurum, "Göreve gelir gelmez devlet bankalarımızla yapacağımız protokollerle birlikte sizlere uygun kredi imkanı sağlayacağız, otobüslerimizi yenileyeceğiz. Orada hem siz huzur içerisinde çalışacaksınız hem de İstanbullu kardeşlerimize en güzel hizmeti vereceğiz. İstanbul halk otobüsü bir marka olacak. Sizlerle el ele vereceğiz, İstanbul'a yakışmayan, İstanbul'un yollarında kalan, arıza yapan, yanan otobüs devri 31 Mart akşamı tamamen bitecek." dedi.

Kurum, şoför esnafının kalender olduğunu, dert söylemediğini ama dert dinlediğini belirterek, "Sizler İstanbulluların sorunlarını dinleyen insanlarsınız. Sizlerle yaptığımız görüşmelerde de bu sorunların çözümleri hakkında konuşuyoruz. Konuştuğumuz herkesin ortak bir noktası var. İnsanımız bu seçimi, 31 Mart'ta İstanbul'u yeniden emin ellere teslim etmek, yeniden şahlandırmak için çok büyük bir fırsat olarak görüyor." diye konuştu,

Son 5 yılda İstanbulluların derdiyle dertlenen, o dertlere çare olmaya gayret eden bir başkanlarının olmadığının altını çizen Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:

"Göreceksiniz, bu kardeşiniz, sizlerle hem dert hem de çözüm ortağı olacak, İstanbul'un dertlerine deva olacak. Esnaf dostu, emek dostu, ekmek dostu bir belediyeciliği sizlere göstermek için yine tüm hemşehrilerimiz için çalışacağız. İstanbullular, Murat Kurum'la, bu evlatlarıyla gurur duyacak. Ben inanıyorum ki İstanbullular 5 yıldır çektikleri çileyi göz önünde bulunduracaklar. Hizmetin ve eserin adresi olan AK Parti'mizi ve Cumhur İttifakı'mızı rekor bir oyla seçecekler."

Programa, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Turgay Akpınar, Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Dernek Başkan Vekili Göksal Ovacık, ÖZULAŞ Başkanı Sedat Şahin, bazı milletvekilleri ve çok sayıda kişi katıldı.