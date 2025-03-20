Murat Ongun'un gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında Ongun'un dün evinde gözaltına alınması kamerayla kaydedildi.

Görüntülerde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Ongun'un evine gitmesi ve kapıyı Ongun'un avukatıyla birlikte açması görülüyor.

Ekiplerin, yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında verilen gözaltı kararı ile evinde yapılacak aramaya ilişkin Ongun'a bilgi verdiği anlar da görüntülerde yer alıyor.

Görüntülerde, söz konusu karara ilişkin evrakın Ongun'un yanında bulunan avukatı tarafından incelenmesi de görülüyor.

87 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yolsuzluk soruşturması kapsamında İBB Başkanı İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 83 şüphelinin gözaltına alındığı, 10 şüphelinin firari olduğu, 7 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yardım etmek suçundan yürütülen soruşturmada yine İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 7 şüpheliden 4'ünün gözaltına alındığı, 3 şüphelinin ise firari olduğu belirlendi.

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