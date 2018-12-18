Murat Özdemir'in işkence yaptığı papağan tedavi altına alındı

Özdemir'in kötü muamelede bulunup bu görüntülerini sosyal medyada paylaştığı papağan, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nde tedavi altına alınan papağanın sol bacağının diz ekleminde çıkık ve başında yumuşak doku zedelenmesi olduğu tespit edildi.

Yaban Hayatı Üretim Şefi Veteriner Hekim Esra Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, papağanın, eziyet gördüğü için kendilerine geldiğinde çok fazla stres altında olduğunu söyledi.

Dün akşam acile getirilen papağanın ilk müdahalelerinin yapıldığını belirten Dağlı, "Sabah röntgeni çekildiğinde dizinde çıkık olduğu tespit edildi. Yarın operasyona girecek, çıkığının tedavisi yapılacak. En az 15-20 gün burada kalması gerekecek." diye konuştu.

Dağlı, papağanın "Afrika Gri Papağanı" türünden olduğuna işaret ederek, "Bu nedenle ticareti birtakım belgelendirmelere dayanan türler. O yüzden, iyileştikten sonra kişilere sahiplendirme yapmak değil bakanlığımıza ait rehabilitasyon merkezlerinde yaşamına devam edecek." ifadelerini kullandı.