Murat Taşdemir: Merve Suni Deri olarak derinin merkezi olacağız

Suni derinin ülkemizdeki önemi gün geçtikçe artış göstermekte olup, yabancı ülkelerden ziyade Türkiye piyasasının dericilik kavramına bir başka bakış açısı getirdiği oldukça gündemden düşmemektedir.



Merve Suni Deri Yönetim Kurulu Başkanı Murat Taşdemir Türkiye'deki suni deri üretimi hakkında oldukça yükseldiğimizi dile getirdi. Taşdemir; "Dünya'da olduğu gibi ülkemizde de suni deri oldukça revaçta, tabii genelde insanlar suni deri üretimi nasıl olduğunu ve nasıl ilerlediğini merak etmektedirler; bu yüzdende suni deri üretimi genellikle poliüretan (PU) veya polivinil klorür (PVC) gibi sentetik malzemelerin kullanılmasıyla gerçekleşir. Suni deri üretim süreci, genellikle bir tekstil veya örgü malzemesi üzerine yapılan bir kaplama işlemidir. Bu temel malzeme, suni derinin dayanıklılığını ve yapısını belirleyen önemli bir unsurdur. Substrat malzeme, üretim öncesinde temizlenir ve hazırlanır. Bu adım, malzemenin düzgün bir şekilde kaplanabilmesi için önemlidir." diye ifade etti.

Özellikle tercih yönünden revaçta olan suni derinin diğer detaylarını şu şekilde belirten Murat Taşdemir; "Seçilen sentetik malzeme (PU veya PVC) kaplama aşamasında temel malzemenin üzerine uygulanır. Kaplama, genellikle rulo şeklindeki bir işlemle yapılır ve malzemenin yüzeyine istenen kalınlıkta bir tabaka oluşturulur. Bu tabaka, deri benzeri görünüm ve dokuyu sağlar. Kaplama işleminden sonra, suni deriye doku ve desen eklemek için çeşitli yöntemler kullanılabilir. Bu adım, doğal deri görünümüne daha yakın bir sonuç elde etmek amacıyla gerçekleştirilir. Kaplama ve desenleme işlemlerinin ardından, suni deri malzeme genellikle bir kuruma odasında kurutulur. Bu adım, malzemenin istenilen özelliklere ve kalınlığa ulaşmasını sağlar. Üretim sürecinin son aşamalarında, suni deri genellikle dayanıklılığını artırmak, renk stabilitesini sağlamak ve istenilen son dokuya ulaşmak için çeşitli finiş işlemlerine tabi tutulur. Bu aşamada ayrıca suya, lekelere ve diğer dış etkenlere karşı direnci artırmak amacıyla su itici kaplamalar da uygulanabilir. Suni deri, kullanılacağı ürüne göre kesilebilir ve tasarımına uygun hale getirilebilir. Bu adım, giyim, ayakkabı, çanta, mobilya veya diğer ürünlerde kullanılmadan önce şekillendirilmesini sağlar. Suni deri üretimi, kullanılacak endüstriye ve ürüne göre değişebilir. Örneğin, ayakkabı endüstrisi için üretilen suni deri farklı özelliklere sahip olabilir ve farklı bir üretim sürecinden geçebilir." dedi.

Ayrıca Murat Taşdemir günümüzde bu kadar çok tercih edilen suni deri üretiminin genellikle tekstil ve deri sektöründeki özel firmalarda gerçekleştirildiğini ve bu tesislerin genellikle büyük sanayi bölgelerinde, özellikle tekstil ve giyim endüstrisinin yoğun olduğu bölgelerde bulunabilineceğini ifade etti. Genellikle İstanbul, Bursa, Denizli gibi büyük şehirlerde ve bu şehirlere yakın sanayi bölgelerinde suni deri üretimi yapan birçok firma bulunmaktadır. Üretim tesislerinde suni deri, poliüretan veya polivinil klorür (PVC) gibi sentetik malzemeler kullanılarak üretilir. Bu tesisler genellikle modern teknolojiye sahiptir ve farklı sektörlere yönelik çeşitli suni deri ürünleri üretebilirler. Suni deri üretimi, moda trendleri, tüketici talepleri ve endüstri ihtiyaçlarına bağlı olarak çeşitlenir. İmalatçılar genellikle müşteri taleplerine ve pazar ihtiyaçlarına uygun olarak üretim yaparlar." diyerek sözlerini noktaladı.