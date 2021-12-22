Murat Zaman kimdir? Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına atanan Murat Zaman nereli?

22 Aralık 2021 Çarşamba 09:56 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 09:56

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanı Necmi Keskinsoy'un yerine Murat Zaman atandı. Bu gelişme sonrasında "yeni Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına atanan Murat Zaman kimdir, nereli?" gibi sorgulamalar hız kazandı. İşte Murat Zaman'ın biyografisi ve önceki görevleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcılığına Murat Zaman atandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcılığına Murat Zaman atandı. Atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi. İşte yeni Hazine ve Maliye Bakanlığı Yardımcılarından Murat Zaman hakkında merak edilenler...



MURAT ZAMAN KİMDİR?

Murat Zaman, Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

Murat Zaman, Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü 2019 tarihinde kurulmuş, finansal istikrarın sürdürülmesi amacıyla sistemik risklerin izlenmesi ve yönetilmesine ilişkin kurumsal çerçeveyi güçlendirmek, bu risklere karşı tedbir almak, faizsiz finans sektörünün geliştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm içerisinde çalışmalar yapmak, finansal piyasalardaki yenilikler başta olmak üzere küresel ve yerel gelişmeleri takip etmek, değerlendirmek ve finansal sektörü geliştirici çalışmalar yapmakla görevlendirilmişti.