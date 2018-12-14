Muş merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı
Muş merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
- AA
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Muş merkezli 8 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda, aralarında aktif çalışan üsteğmen, teğmen ve astsubaylarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştır. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.
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