Muş merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı

Valilikten yapılan açıklamada, FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Muş merkezli 8 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda, aralarında aktif çalışan üsteğmen, teğmen ve astsubayların da bulunduğu 10 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıslar hakkında adli işlem başlatılmıştır."