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Muş merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı

Muş merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında muvazzafların da bulunduğu 10 zanlı yakalandı.

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Valilikten yapılan açıklamada, FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Muş merkezli 8 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda, aralarında aktif çalışan üsteğmen, teğmen ve astsubayların da bulunduğu 10 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıslar hakkında adli işlem başlatılmıştır."

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