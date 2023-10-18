Muş Valisi Çakır: Evladını teröre kaptırmış ailelere desteğimizi sürdüreceğiz

Muş Valisi Avni Çakır, çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl BaşkanlIğı önünde eylem yapan aileleri ziyaret etti.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki eylemlerini sürdürdü.

HDP İl Başkanlığı önünde toplanan aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Vali Çakır, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş ve İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman ile aileleri ziyaret etti.

Anne ve babalarla sohbet eden Çakır, ailelerin güçlü duruşunun tüm dünyaya terörün karşısında bulunduğunun çok büyük bir göstergesi olduğunu söyledi.

"15 yaşındaki çocuğu kaçırmışlar, onun siyasi bir kimliği mi olur? 15 yaşındaki çocuk, daha ergen bile değil." diyen Çakır, şöyle devam etti:

"Bu çocukların zorla dağa götürülmesi, aslında bu örgütün, bu halkın yanında olmadığının en büyük göstergesi. Siz yağmurda, çamurda burada evladınızın peşindesiniz. Burada terörü lanetlemek amacıyla toplanıyorsunuz. Terörle mücadeleyi ön saflarda yapan kolluk mensupları da sizin bu şekilde gücünüzü gördükten sonra çok daha moralli oluyor. Silahtan daha güçlü argümanlar var. Bu, bölge insanının, evladının, bu konuda mağdur olmuş, evladını kaybetmiş insanların haklı çığlıklarıdır. Terörü bitirecek olan da sizlerin bu haklı çığlıklarıdır. Dolayısıyla evladı dağda olan ailelerin birleşmesi, güçlenmesi ve evlatlarını istediklerini güçlü bir şekilde haykırmaları gerekiyor."

Yaklaşık 4 yıldır devam eden eylemin her gün giderek büyüdüğünü aktaran Çakır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birkaç aileyle başladı ve şimdi yüzlerce aileye ulaştı. Allah'a şükür şu ana kadar onlarca evladımız sağ salim ailelerine kavuştu. İnşallah darısı sizlerin başına. Bu anlamda bizler de devlet olarak, tüm kurum ve kuruluşlarımızla arkanızdayız. Sizlerin her türlü taleplerinizde yanınızdayız. İnşallah evlatlarınıza sağ salim kavuşma noktasında biz de elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Bu şekilde evladını kendi iradelerinin dışında dağa kaptırmış, teröre kaptırmış ailelere de desteğimizi sürdüreceğiz. Hep beraber ne kadar güçlü ses çıkartırsak terör örgütlerine evlatlarımızı kaptırmanın önüne geçeriz. Hiç kimseye faydası olmayan, yıllarca hepimize zararı olan bu terör belasından hep beraber kurtulmuş olacağız. Allah evlatlarınıza tez zamanda kavuştursun."

Anne Naciye Sönmez Yıldız, 8 yıldır oğlu Osman Sönmez Yıldız'dan haber alamadığını belirtti.

Bu zulmün bitmesini isteyen Yıldız, "Çocuğumu götürmüşler köle yapıyorlar. Biz çocuklarımız için burada toplanmışız. HDP'den evlatlarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı HDP, PKK götürüp onların üzerinden alışveriş yapıyorlar. Biz çocuklarımızı istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Çok şükür Valimiz de bizi ziyarete gelmiş. Devletimiz de bizim yanımızda." ifadelerini kullandı.

Ayten Koçhan ise aile sayısının gün geçtikçe arttığını hatırlatarak, "50'ye yakın aile ile burada bir araya geldik ve çocuklarımızı istiyoruz. Evladı kandırılıp dağa götürülen tüm ailelere sesleniyorum. Gelip bize destek olsunlar. PKK'dan ve HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı versinler, artık evlat hasretine dayanamıyoruz. Bu Kürt-Türk davası değil." dedi.

Vali Çakır, konuşmanın ardından ailelerin sorunlarını dinledi.