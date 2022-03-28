Musevi Cemaati: Türkiye ile İsrail ilişkilerinin gelişmesini destekliyoruz

Cenudioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye ziyaretini önemli bulduklarını belirterek, "Her şeyden önce hangi ülke olursa olsun barış içerisinde yaşanılmasını temenni ediyoruz. İsrail ile geçmişte yaşanan bazı olaylardan kaynaklı bozulan ilişkilerin bugün olumlu bir noktaya gelmesi memnuniyet verici." diye konuştu.

Türkiye vatandaşı Yahudiler olarak Türkiye ile İsrail ilişkilerinin gelişmesini desteklediklerini vurgulayan Cenudioğlu, şunları kaydetti:

"İki ülkenin iyi ilişkileri bizi mutlu eder. Bizi mutlu ettiği gibi tüm insanları da mutlu etmeli. Çünkü insanlık her şeyden önce barışı istiyor. Rusya ile Ukrayna arasında savaş var. Barış olsa, insanlık için daha iyi olmaz mı? Devletler arası ilişkilerin üst düzeyde olması her iki ülkenin de menfaatinedir. Bu, ticaret, turizm ve siyasete de yansır, insanları da kalkındırır. Gönlümüzden geçen, ilişkilerin daha üst düzeye çıkması, iki ülke arasında rahatlıkla seyahat edilmesi ve ticaret potansiyelinin artmasıdır. Bunlar iki ülkeye de fayda sağlar."

Hatay Musevi Cemaati Vakfı Başkanı Şaul Cenudioğlu, farklı inançların Hatay'da yüzyıllardır barış içerisinde yaşadığını anımsatarak, "Hatay, bu yönüyle bir medeniyetler bahçesidir. İki ülke arasındaki ilişkilerin daha ileriye taşınması için tüm İsraillileri 1 Nisan'da kapılarını açacak Expo 2021 Hatay etkinliğine davet ediyoruz." dedi.