MÜSİAD Cezayir temsilciliği açıldı

Yıl sonuna kadar 100 ülkede teşkilatlanma hedefi ile yola çıkan MÜSİAD, Cezayir’de temsilcilik açılışını gerçekleştirdi.

Bu açılış ile MÜSİAD 84 ülkede 214 nokta temsil noktasına ulaştı. CEZAYİR STRATEJİK BİR NOKTA Cezayir’in Türkiye açısından çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten MÜSİAD Yurtdışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar, gerek iki ülke ilişkilerinin gerekse iki coğrafyanın insanlarının geçmişten gelen köklü bir bağa sahip olduğunu söyledi.

MENA bölgesindeki hedefleri doğrultusunda önemli bir daha attıklarını ifade eden Uyar, MÜSİAD Cezayir temsilciliği vasıtasıyla ticaret hacminin ve iki ülke ilişkilerinin hali hazırdaki konumundan daha iyi bir seviyeye geleceğini söyledi.

TÜRKİYE-CEZAYİR TİCARET HACMİ DAHA İYİ BİR SEVİYEYE ÇIKARILMALI

Türkiye ve Cezayir arasında önemli bir ticaret hacminin var olduğunu belirten Uyar, 2016 yılında Türkiye’den Cezayir’e gerçekleştirilen 1,7 milyar ABD Dolarlık ihracat, 2017 yılında yine 1,7 milyar ABD Dolar düzeyinde gerçekleştiğini söyledi. Bavul ticaretinden ise 100-150 milyon dolar ihracat gerçekleştiğini ifade etti.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin ise 2.7 milyar dolar seviyelerine ulaştığını söyledi. Ticaret hacminin potansiyel bakımından daha ileri seviyelere çıkabileceğini belirte Uyar, MÜSİAD Cezayir temsilciliğinin bu rakamları daha ileri seviyeye çıkarılmasında önemli bir rol oynacağını belirtti.

MÜSİAD CEZAYİR KALKINMADA BAŞROL OYNAYACAK MÜSİAD

Cezayir Temsilcisi olarak göreve başlayan Kenan Kösen, iki ülke ticari ilişkilerinin geliştirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

İlk iş olarak Cezayir’de ki resmi kuruluşları, tüm Ticaret Odası ve İşadamı Dernekleri Başkanlarını ziyaret edeceğinin belirten Kösen, Türkiye-Cezayir ticaret hacminin umut verici seviyede olduğunu lakin potansiyeline henüz ulaşmadığını belirtti. Bölgede Türk iş insanları için çok önemli fırsatlar olduğunu dile getirdi. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesi ve ticaret hacminin artması bölgenin kalkınması için çok önemli olduğunu belirten Kösen, MÜSİAD Cezayir Temsilciliği olarak iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılmasına odaklandıklarını, bu bağlamda çalışmalar yürüteceklerini belirtti.