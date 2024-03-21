MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı: Bizlerin omuzladığı dava ve sorumluluk çok büyük

MÜSİAD, üyelerinin katılımlarıyla her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar etkinliğini bu yıl da Genel Merkezi'nde gerçekleştirdi. 1000'den fazla üye ve çevrim içi olarak yurt içi-yurt dışı 15 Şube ve Temsilciliğin katılım sağladığı iftarda Genel Başkan Asmalı programın kapanış konuşmasını gerçekleştirdi.

Genel Başkan Asmalı, Ramazan ayının bereketine ve paylaşma hususuna dikkat çekerek tekrar MÜSİAD ailesiyle mübarek ramazan sofrasında bir arada olmanın sevincini belirtti. Asmalı, "Biz Müminler, birliğimizi ve beraberliğimizi iftar programlarıyla ve böylesi toplantılarla her daim tazelemeliyiz. Bir araya geldiğimiz bu toplantıları birer hayır vesilesine dönüştürmeliyiz. Çünkü, hepimiz çok iyi biliyoruz ki; Mümin, Müminin kardeşidir ve bizler kardeşlerimizin müşkülünü gidermekle mükellefiz." diye konuştu.

"GAZZE'NİN HER AN GÜNDEMİMİZDE OLMASI ŞART"



Genel Başkan Asmalı, MÜSİAD Üyelerinin bağışlarıyla, Türk Kızılay iş birliği ile gerçekleşen Gazze'ye İyilik Gemisi'nin devamının geleceğini belirterek; Gazze'nin her an gündemde olması gerektiğini belirtti.

Asmalı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazze'de büyük bir soykırım yaşanıyor. Emsalsiz bir mücadele veren Gazzeliler, kendi öz topraklarında, Siyonist İsrail rejiminin katliamı altında zulüm görüyor. İsrail'in tüm dünyanın gözleri önünde, pervasızca sürdürdüğü bu katliamı bir kez daha lanetliyorum. Bu mezalime ses çıkarmayan, gözlerini kapatan, yüzünü farklı taraflara dönen gafilleri de asla unutmayacağız. İsrail'in bu barbarca katliamları karşısında İslam Dünyası'nın birlik ve beraberlikle hareket etmesinden başka çıkar yol yok. Onun için kamuoylarının tepkisinin bitmemesi, konunun sürekli gündeme tutularak bu tepkilerin artarak devam etmesi şart.

Bildiğiniz gibi önce Gazze için bir müzayede düzenledik ve bölgeye yardımlarımızı gönderdik. Gazzeli kardeşlerimize sıcak yemek dağıtım yardımımızı da başlattık. En son 7 Mart'ya Kızılay'la birlikte "Bir koli de senden olsun" kampanyasını başlattık; halen bu çalışmamız devam ediyor.

Bu vesileyle bir kez daha altını çizelim: Filistin konusunda tavrımız açıktır ve kararlılığımız asla değişmeyecektir. Kardeşlerimizin güven ve hürriyeti için, Filistin'in bağımsızlığı için ve bu soykırımın faillerinin yargılanması için hükümetimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz."

"TÜRKİYE EMİN ADIMLARLA YOLUNA DEVAM EDİYOR"



MÜSİAD'ın geleneksel iftar programında kapanış konuşması sırasında Türkiye'nin hedefleri ve potansiyeli hakkında da görüşlerini bildirdi. Türkiye'nin bölgesinde hem askeri hem de siyasi bir güven olduğunu belirten Asmalı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son yirmi yılda atılan adımlar artık sonuç veriyor ve savunma sanayiinden enerjiye, sağlıktan turizme ülkemiz devasa hamleler yapıyor. Yetişmiş insan gücü, esnek üretim kapasitesi ve lojistik kapasitesi ile Türkiye, büyük bir sıçrama döneminin arifesinde. Sabırlı ve kararlı olursak bu tarihi hamleleri de hep beraber yaşayacağız ve adım adım Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hedeflerimize birer birer ulaşacağız inşallah.

Dünya kritik ve tarihi bir dönemden geçiyor. Artık iki kutuplu dünya yok. Tek kutuplu bir dünya da mevcut değil. Çok kutuplu bir dünyada yeni bir düzen arayışının olduğu günümüzde Türkiye, düzen kurucu ülke olarak temayüz ediyor. Elbette bunun bir bedeli var. Terör örgütlerine, bölgesel aktörlere ve küresel güçlere rağmen bu adımları atmak büyük ve yetişmiş kadrolara, sağlam bir ekonomiye ve güçlü bir siyasi iktidarla ancak mümkün.

Bizler MÜSİAD aile olarak ülkemizi bu hedeflere ulaşmasında ticari ve ekonomik kapasitesini artırmasına katkıda bulunuyoruz. Onun için omuzladığımız davamız ve sorumluluğumuz çok büyük ve hayati.

MÜSİAD olarak sabırla, kararlılıkla ve samimiyetle bu tarihi dönemde devletimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

MÜSİAD'ın düzenlediği geleneksel iftar programına MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Yarar, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, MÜSİAD'ın Önceki Dönem Genel Başkanları ve üyeleri katılım sağladı.