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MÜSİAD ''Türkiye'nin Gücü Ödülleri'' sahiplerini buldu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) 'Türkiye'nin Gücü Ödülleri' sahiplerini buldu.

AA10 Mayıs 2024 Cuma 00:27 - Güncelleme:
MÜSİAD ''Türkiye'nin Gücü Ödülleri'' sahiplerini buldu
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MÜSİAD tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "Türkiye'nin Gücü Ödülleri" töreni, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile çok sayıda iş insanı katıldı.

Etkinlik kapsamında "Üretimin Gücü Ödülü"ne Yıldız Holding layık görülürken, ödülü Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker aldı. Ülker'e ödülünü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı verdi.

Ödülün ardından konuşan Şimşek, Türkiye'ye katma değer sağlayan iş insanlarını tebrik ederek, "Ufak bir mesajım var. Programımız (OVP) çalışıyor, sonuçları çok güçlü bir şekilde zaten çıkmaya başladı ama önümüzdeki aylarda çok daha güçlü bir şekilde göreceğiz, hissedeceğiz." dedi.

"Akademinin Gücü Ödülü"nü Prof. Dr. Burcu Özsoy'a Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Asmalı takdim etti. Ödülün ardından değerlendirmelerde bulunan Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi' Türk gençlerinin, Türk çocuklarının hayallerini ufkun ötesine taşımaya, Burcu Özsoy gibi kutuplara, Alper Gezeravcı gibi uzaya yükseltmeye devam edecek." ifadesini kullandı.

ANADOLU AJANSI'NA "TEŞEKKÜR PLAKETİ" VERİLDİ

Gecede, "İletişimin Gücü Ödülü"nü GZT, "Değerlerin Gücü Ödülü"nü İbrahim Ceylan, "Dönüşümün Gücü Ödülü"nü Musa Akgül, "Genç Girişimcinin Gücü Ödülü"nü Turan App, "Kadının Gücü Ödülü"nü Nezihe Filiz Toker, "Markanın Gücü Ödülü"nü Türk Hava Yolları, "Sürdürebilirliğin Gücü Ödülü"nü Yayla Agro aldı.

"Jüri Özel Ödülü"ne Prof. Dr. Sadettin Ökten sahip olurken, Ökten ödülü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan aldı.

Etkinlik kapsamında Anadolu Ajansı'na da "Teşekkür Plaketi" verilirken, plaketi Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz aldı.

  • MÜSİAD
  • Türkiyenin Gücü Ödülleri
  • İşadamları Derneği

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