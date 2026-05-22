MÜSİAD ve MEB'den mesleki eğitime güçlü destek: 5 bin genç için istihdam ve kariyer köprüsü kuruluyor

MÜSİAD Değer Temelli Kalkınma Vizyonu ve toplum temelli kalkınma stratejisinin temelinde gençleri konumlandırmaktadır. Dünyadaki hızla değişen teknolojik gelişmeler ve ekonomik dönüşümler ışığında, gençlerin iş hayatında daha öngörülü, yetkin ve rekabetçi olmaları büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda MÜSİAD, gençlerin mesleki becerilerini geliştirmelerine, modern iş dünyasının gerektirdiği niteliklere sahip olmalarına ve sürdürülebilir bir kariyere adım atmalarına destek olmayı hedeflemektedir.

Bu adım, yalnızca bir istihdam protokolü değil; Türkiye'nin önümüzdeki on yılına ilişkin vizyonunu sahaya taşıyan, somut ve ölçülebilir bir toplumsal kalkınma taahhüdüdür.

Küresel ölçekte yaşanan ve dördüncü sanayi devrimi olarak adlandırılan teknolojik dönüşüm, yapay zekâ uygulamaları, dijital üretim sistemleri ve yeşil dönüşüm süreçleri; teknik bilgiye ve uygulamalı becerilere sahip insan kaynağının önemini artırıyor. Almanya, İsviçre ve Çin başta olmak üzere birçok ülke mesleki eğitimi kalkınma politikalarının merkezine yerleştirirken, MÜSİAD ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle atılan bu adım Türkiye'nin üretim gücünü destekleyecek önemli bir model ortaya koyuyor.

PROTOKOL ON BİN GENCİN HAYATINA DOKUNACAK

Protokol kapsamında yalnızca gençlerin istihdama katılması değil, iş hayatına uyum süreçlerinin de desteklenmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda mesleki ve teknik ortaöğretim mezunu en az 5 bin genç, MÜSİAD üyesi işletmelerde çalışma imkânı bulurken; mezunlarla işletmeler arasında sistematik eşleştirme süreçleri yürütülecek.

Gençlerin burs, barınma ve kamu desteklerinden etkin biçimde yararlanabilmeleri amacıyla bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilecek; kariyer günleri, teknik geziler, yarışmalar ve fuarlar aracılığıyla mesleki eğitime yönelik farkındalık artırılacak. Ayrıca işletme tabanlı eğitim modelleriyle uygulamalı eğitim süreçleri desteklenecek, öğrencilerin yükseköğretime hazırlık süreçlerine yönelik rehberlik ve destek programları da hayata geçirilecek.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SERMAYESİ ÜRETKEN GENÇLİĞİDİR"

Konuya ilişkin protokol töreninde değerlendirmede bulunan Burhan Özdemir, mesleki eğitimin Türkiye'nin kalkınma hedefleri açısından stratejik önem taşıdığına dikkat çekti.

Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"MÜSİAD, yalnızca kâr odaklı bir iş dünyası örgütü değil; toplumsal kalkınmayı ekonomik büyümenin ayrılmaz bir parçası olarak gören, 'Adil Düzen' ilkesini iş dünyasına taşımayı misyon edinen bir sivil toplum kuruluşudur. Bu protokol, söz konusu misyonun en somut ifadesidir.

Türkiye, 2030'ların küresel rekabet ortamında üst gelir grubuna yükselmek istiyorsa, bu yolculuğu mühendis, teknisyen, usta ve zanaatkâr ordusuna dayandırmak zorundadır. Nitelikli mavi yaka, katma değerin gerçek üreticisidir. MÜSİAD olarak, geleceğimizi inşa edecek ellere olan inancımızı bu protokolle bir kez daha ortaya koyuyoruz.

Bugün imzaladığımız bu protokol, meslek lisesi mezunu bir gencin yalnızca bir işe girmesini değil; güçlü bir gelecek inşa etmesini hedeflemektedir. Türkiye'nin en büyük sermayesi, becerili ve üretken gençliğidir. MÜSİAD olarak bu sermayeye yatırım yapmak hem bir sorumluluk hem de bir onurdur."

MÜSİAD'ın Türkiye genelinde faaliyet gösteren tüm şubelerinin katkısıyla hayata geçirilecek protokol; üretim, teknoloji, lojistik, sağlık, inşaat ve hizmet sektörleri başta olmak üzere birçok alanda uygulanacak. Ülke genelini kapsayan iş birliği modeliyle mesleki ve teknik eğitim mezunu 10 bin gencin iş hayatına daha güçlü şekilde katılımı hedefleniyor.

MÜSİAD, bu protokolü yalnızca bir başlangıç olarak değerlendirmekte; ilerleyen dönemlerde kapsam ve katılımcı şirket sayısını genişletmeyi hedeflemektedir.