Muşlu aileler evlat nöbetini sürdürüyor: Çocuklarımızdan başka bir şey istemiyoruz

Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü partinin il binası önünde eylem Muşlu anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Baba Halit Altun, yıllardır evlatlarının yolunu gözlediklerini ve onlara kavuşma ümidiyle yaşadıklarını söyledi.

Çocuklarına kavuşuncaya kadar eyleme devam edeceklerini dile getiren Altun, "Onların peşini bırakmıyoruz. Çocuklarımızdan başka bir şey istemiyoruz. Onları niye götürdünüz? Siz bu konuşmalarımızı hiçe sayıyorsunuz ama konuşmalarımız boş değil. Yeter artık bu acıyı bize çektirdiniz. Allah bunun hesabını sizden sorsun." diye konuştu.

Anne Naciye Sönmez Yıldız ise oğlu için eyleme katıldığını belirterek, "Allah hakkımızı onlara bırakmasın. Çocuklarımızı bıraksınlar, perişan olduk. Beynini yıkadılar götürdüler. Benim çocuğum sahipsiz değil. Kim çocuğumu kandırdıysa rabbim onun işini rast getirmesin." dedi.