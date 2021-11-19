19 Kasım 2021 Cuma 15:04 - Güncelleme: 19 Kasım 2021 Cuma 15:04

Müslüme bebek bulundu mu? Son dakika... Mersin'de kaybolan Müslüme'nin cesedi, çadırlarına 7-8 kilometre uzaklıktaki 500 metre yüksekliğinde bir dağın tepesinde bulundu. Küçük kızın ailesi, acı haberi alınca yıkıldı. Müslüme'nin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülecek. İşte Müslüme bebek ile ilgili son dakika haberinin ayrıntıları...

MÜSLÜME BEBEK BULUNDU MU?

SON DAKİKA: Müge Anlı'da aranan Yörük kızı Müslüme'den acı haber! 3 yaşındaki bebeğin cesedi 7 kilometre uzaklıkta bulundu.

MERSİN'DE KAYBOLAN MÜSLÜME ÖLÜ BULUNDU!

Mersin'in Gülnar ilçesinde Yörük ailenin 3 yaşındaki kızı Müslüme'nin çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kaybolması sonucu başlatılan arama çalışmalarında sona gelindi.

Yakınları kaybolan Müslüme'den gelecek haberi beklerken; 200 personel, 100 gönüllü, arama kurtarma-kadavra köpekleri ve drone destekli arama çalışmalarında Müslüme bebeğin cansız bedenine ulaşıldı. Müslüme bebek, çalılıkların arasında ölü bulundu.

MÜSLÜME'DEN ACI HABER!

Mersin'de 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme Yağal, sır bir şeklide ortadan kayboldu. Arama çalışmalarının 9. gününde acı haber geldi.

Mersin'in Gülnar ilçesinde, 10 Kasım'da ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolduğu belirtilen 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cesedi bulundu.

Arama çalışmalarına katılan ekipler, küçük kızın cansız bedenine ulaştı.

CİNAYET ŞÜPHESİ

Müslüme'nin cenazesi çadırdan 7-8 kilometre mesafede, 500 metre yüksekliğindeki bir dağın tepesinde bulundu. Akıllara cinayeti şüphesi geldi.

Kaybolduğu çadırdan 7 kilometre uzaklıktaki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında bulunan Müslüme'nin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından alınıp, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülecek.

Torunuyla aynı ismi taşıyan anneanne Müslüme Yağal, torununun o bölgeye kadar yürüyemeyeceğini belirterek, "Ben Karaman'da oturuyorum, buraları çok bilmem. Çocuğumuzun incelenmesini istiyoruz. Acı haberler geldi, ciğerlerimize oturdu" dedi

NE OLMUŞTU?

Çadırın önünde oynarken kaybolan Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi. Arama çalışmalarından sonuç alınamayınca AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Bölgedeki arama çalışmaları devam ederken, Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler, 20 kilometrelik alandan fazla bölgeyi tek tek taradı. AFAD, AKUT ve jandarma ekiplerinin katıldığı çalışmalara bölge sakinleri de destek verdi.

Ekipler, sarp dağlık bölgedeki vadi, orman ve dağlık alanda çalışmasını sürdürürken, aramada iz takip ve kokuya duyarlı köpekler de kullanıldı.

9 gündür gece-gündüz aralıksız süren arama çalışmalarında sona gelindi.

Müslüme bebek, konakladıkları çadırın 7-8 kilometre uzağında, çalılıkların arasında ölü bulundu.

"KAÇIRILMIŞ OLABİLİR"

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Müslüme'nin ailesi, kızlarının kaçırılmış olabileceği şüphesini dile getirmişti. 3 yaşındaki küçük kızın yaşadığı çadırın arkasında bulunan kan ve ayak izi ise şüphe uyandırmıştı.

Çocuğunu birinin alıp götürme ihtimali üzerinde duran baba Yağal, henüz net bir bilgi olmadığını da aktardı. Husumetli olduğu birilerinin olduğunu söyleyen Mehmet Yağal, çocuğa zarar verecek insanlar olduklarını düşünmediğini hep birlikte sahada çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.



KAYADA KAN İZLERİ BULUNDU!

Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki Müslüme'yi arama çalışmalarında, bölgedeki bir kayanın üzerinde kan izi bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin kayadaki izden numune aldığı ve kan örneği üzerinde inceleme başlatıldığı öğrenildi. Kan izinin kayıp Müslüme'ye ait olup olmadığı araştırılacak.