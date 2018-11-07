Muş'ta FETÖ/PDY operasyonu: 7 kişi yakalandı
Muş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
- AA
Valilikten yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, "İçerisinde iş adamı ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 7 kişi yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatılmıştır. FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalar aralıksız devam edecektir." ifadesine yer verildi.
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