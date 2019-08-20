Muş'ta terör operasyonu: 29 şüpheli gözaltına alındı
Muş merkez ve ilçelerinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 29 kişi gözaltına alındı, silah ve mühimmat ele geçirildi.
- AA
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Muş merkez ve ilçelerinde 14-16 Ağustos'ta, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin tespiti ve deşifre edilmesi maksadıyla 33 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Operasyonda 'terör örgütüne üye olma' suçundan soruşturma yürütülen 19 kişi ile terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 10 kişi yakalanmıştır. Bu kapsamda yapılan aramalarda 2 kalaşnikof, 300 kalaşnikof fişeği, 9 kalaşnikof şarjörü, 3 ruhsatsız tabanca, 3 tabanca şarjörü, 121 tabanca fişeği, 2 ruhsatsız av tüfeği, 10 av tüfeği fişeği, 2 av tüfeği şarjörü ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikata başlanılmıştır."
Valilik açıklamasında, her türlü şartlarda terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine yönelik operasyonların azim ve kararlılıkla sürdürüleceği de vurgulandı.
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