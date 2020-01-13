13.01.2020 12:53 - Güncelleme: 13.01.2020 14:13

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un sözlerine yanıt verdi

İşte Mustafa Cengiz'in sözleri...

"Ali Koç'un açıklamalarına çok üzüldüm! Oyun oynanırken kural değişmez sözü genel bir sözcüktür ve doğru sözcüktür! Play-off çıkarıldı dedim, yalan söylüyorsunuz denildi. Ben bu sözcüğü kulüp başkanına yakıştıramıyorum"

"Önceden bilgi verilmeden play-off ilan edilmiştir, daha acısı Şampiyonlar Ligi'ne katılım ilgili ile statü de değiştirilmiştir. Bu kuralı, yayıncı kuruluş ve TFF değiştirdi."

"Bu kuralı TFF ve yayıncı kuruluş değiştirdi! Peki şunu merak ediyorum; Fenerbahçe'ye ne oluyor? Fenerbahçe'nin bu konuda ne gibi bir durumu var? Bu kararda Fenerbahçe'nin bir dahli var mı ki savunmaya geçiyor? Neden?"

"Oyun oynanırken kural değiştirilmez sözünden neden sadece Fenerbahçe kulübünün başkanı rahatsız oluyor. Bu kuralın değişmesinde Fenerbahçe'nin bir dahli yoksa rahatsız olabilecekleri bir durum da yok! Fenerbahçe'ye ne oluyor, neden savunmaya geçiyor?"

"Ben, bir spor kulübünün başkanına yalancısın diyemem. Ben edebimi bilirim, edebime göre davranırım."

"Herkesin kaç para harcama limiti var, çıksın ortaya! Açıklayın! Lafla şeffaflık olmaz! Futbolcu transfer ediyorsan, bonservisini de ne aldığını da açıklayacaksın."

"10 bin euro! Ben de şaşırdım! Biz menajerlere 13.6 milyon euro para ödedik, 100 milyon TL ödedik. TFF internet sitesinde yazılıp yazılmaması beni ilgilendirmiyor. Bunun TFF tarafından yayınlanmasını isteyen zaten benim"

"Bonservisinin içine gömüyorlar, vergi kaçırıyorlar gibi akla gelmeyecek şeytanlıkları düşünenleri kınıyor. Bin yıl düşünsem bunu yapmak (menajer ücretleri) benim aklıma gelmez. Ben şeytan değilim, kişi kendinden bilir"