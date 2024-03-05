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Güncel

Mustafa Destici taburcu oldu! İlk açıklama

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de içinde bulunduğu makam aracının kaza yapmasının ardından 4 kişi yaralanmıştı. Hastaneden taburcu olan Destici, 'Ayağımda çatlağa bağlı ödem var. İlaç tedavim devam ediyor.' açıklamasında bulundu.

5 Mart 2024 Salı 11:37 - Güncelleme:
Mustafa Destici taburcu oldu! İlk açıklama
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Seçim çalışmalarını sürdüren Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, dün Tokat mitingine giderken kaza geçirmişti. Destici'nin içinde bulunduğu minibüs, Reşadiye ilçesine 15 kilometre mesafede kontrolden çıkarak bariyerlere çarpmıştı.

TABURCU OLDU

Tokat Devlet Hastanesi'nden taburcu olan Mustafa Destici, "Ayağımda çatlağa bağlı ödem var. İlaç tedavim devam ediyor." dedi.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada Mustafa Destici ile birlikte, koruması, şoförü ve BBP Tokat İl Başkanı Mustafa Omalar yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırılmıştı.

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