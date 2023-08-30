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Muş'taki acılı ailelerin evlat nöbeti sürüyor

Muş'ta evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP il başkanlığı binası önündeki oturma eylemini sürdürüyor.

AA30 Ağustos 2023 Çarşamba 16:44 - Güncelleme:
Muş'taki acılı ailelerin evlat nöbeti sürüyor
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Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi sürdürdü.

HDP İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Ayten Koçhan, gazetecilere, çocuklarına kavuşuncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.

Oğlundan 8 yıldır haber alamadığını belirten Koçhan şöyle konuştu:

"2 yıldan bu yana eylemimizi sürdürüyoruz. Oğlum dön gel, teslim ol. Babanla yalnız kaldık. Yolunuz yol değil. Ben ne mal mülk para peşinde değilim. Evladımın peşindeyim. Ciğerimin peşindeyim. Çocuğumu PKK ve HDP götürdü. Çocuklarımızı istiyoruz. Niye sizinkiler okuyor, niye bizimkiler dağların başında? Gelin devletimize teslim olun. Yeter anneler, babalar ağladı."

Oğluna teslim olması çağrısında bulunan Halit Altun ise "Bu davamızın sebebi HDP, PKK'dır. İkisinin de birbirinden farkı yoktur. Onlardan çukurlarımızı istiyoruz başka bir isteğimiz yok. Çocuklarımızı getirinceye kadar biz davamızdan vazgeçmeyiz. Çocuklarımız versinler bize." dedi.

  • HDP sorumlusu
  • Çocuklar dağa götürüldü
  • Oturma eylemi

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