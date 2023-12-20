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Müstehcen içerikli yayın yapan kadına 2 yıl hapis istemi

Sosyal medyada canlı yayın yaparak müstehcen içerikli görüntü paylaştığı iddia edilen Gül H. hakkında, 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

AA20 Aralık 2023 Çarşamba 12:51 - Güncelleme:
Müstehcen içerikli yayın yapan kadına 2 yıl hapis istemi
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medyada para karşılığı müstehcen içerikli canlı yayın yapan Gül H. hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi.

Mahkemece kabul edilen iddianamede, sanığın sosyal medya platformu üzerinden yaptığı yayınlarda müstehcen içeriklere yer verdiği anlatıldı.

İddianamede savunmasına yer verilen Gül H, bir süredir çalışmadığı için açtığı yayında takipçilerinin hediyeler gönderdiğini anlatarak, bu hediyelerin kendi hesabına nakit olarak aktarıldığını ifade etti.

Sosyal medya platformundan aylık ortalama 30 bin lira kazandığını belirten sanık, yaptıklarının suç olduğunu bilmediğini savundu.

İddianamede, müstehcen içerikli görüntülerin herkese açık olan bir platform üzerinden çocukların da serbestçe girip görebileceği şekilde alenen paylaşıldığına vurgu yapılarak, sanık Gül H'nin "müstehcenlik" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sosyal medyada paylaştığı görüntülerin ardından yürütülen soruşturma kapsamında 26 Kasım'da Kartal'daki evinde gözaltına alınan Gül H, sevk edildiği Anadolu Adliyesi'nde serbest bırakılmıştı.

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