Müşteri hizmetlerinin cevabını duyunca ATM'yi yumruklamaya başladı
Ankara'da Samet Kurt isimli bir kişi ev kirasını yatırmak için gittiği ATM'nin parasını yutması üzerine müşteri hizmetlerini aradı. Telefonda tartışıp 'vur-kır' cevabını alan Kurt, bankamatiği yumrukladı. Olay yerine gelen polis ekipleri Kurt'u karakola götürdü.
- AA
Alınan bilgiye göre, Samet Kurt isimli bir kişi Sincan Tandoğan Mahallesi'nde bulunan ATM'de ev sahibinin hesabına kirasını yatırmak istedi.
ATM kira parasını yutunca Samet Kurt müşteri hizmetlerini aradı. Kurt, müşteri hizmetleri ile tartışarak kendisine 'vur kır" dediklerini öne sürdü.
Bunun üzerine öfkesine hakim olamayan vatandaş Bankamatiği yumrukladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşı ifadesini almak üzere karakola götürdü.
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