Müşteri hizmetlerinin cevabını duyunca ATM'yi yumruklamaya başladı Ankara'da Samet Kurt isimli bir kişi ev kirasını yatırmak için gittiği ATM'nin parasını yutması üzerine müşteri hizmetlerini aradı. Telefonda tartışıp 'vur-kır' cevabını alan Kurt, bankamatiği yumrukladı. Olay yerine gelen polis ekipleri Kurt'u karakola götürdü.