Nakliye işçilerinden 1 milyon TL'lik vurgun

İzmir'deki büyük bir alışveriş merkezinde, bir nakliye firmasında çalışan işçilerin birden fazla kez yaptıkları hırsızlık olayları, mağaza sahiplerinin dikkati sayesinde fark edildi. Alışveriş merkezindeki bazı mağaza yöneticileri, kağıt üzerinde sahip oldukları ürünleri stoklarda bulamayınca durumu polise bildirdi. Çalışma başlatan İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ünlü mağazalara kolilerle ürün getiren nakliye firması çalışanlarını takibe aldı. İşçilerin getirip depolara kaldırdıkları ürünleri, gece geri gelip, çaldıkları tespit edildi. İşçilerin, alışveriş merkezinde görevli olan güvenlik personelleriyle aralarını iyi tuttukları, bu sayede saatin kaç olduğu fark etmeksizin depoya rahatça girdikleri saptandı.

Polis, çalıntı giyim ürünlerini koydukları minibüsle alışveriş merkezinden ayrılan nakliye işçilerini adreslerine kadar takip etti. Ekipler, 15 koli çalıntı ürünle birlikte şüphelileri suçüstü yakaladı. Olayla ilgili C.T. (42), Ç.Ü. (40), B.Ş. (33), O.H.U. (19) ve B.A. (33) gözaltına alındı. Öte yandan, çalıntı ürünleri piyasa değerinin çok altında satın aldıkları belirlenen B.A. (27) ve M.S. (27) de, yakalanarak Bozyaka'daki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

1 YILDA 1 MİLYON TL'LİK VURGUN

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, piyasa değeri 220 bin TL olan 81 koli giyim ürünü ile bir dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Şüphelilerin, bir yıl içerisinde birçok kez aynı yöntemle hırsızlık yaptığı ve bugüne kadar 1 milyon TL'lik vurgun gerçekleştirdikleri belirtildi.

Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Çalıntı malları satan alan 2 şüpheli, savcılıktan serbest bırakıldı, mahkemeye çıkarılan 5 nakliye çalışanı ise tutuklandı.