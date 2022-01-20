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Namaz için gittiği camide hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesi meydana gelen olayda yaşlı adam cami tuvaletinde ölü bulundu.

IHA20 Ocak 2022 Perşembe 16:43 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 16:43
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Olay Yeniceköy mahallesindeki merkez caminin tuvaletlerinde meydana geldi. Veysel Akdağ(77), öğle namazı öncesi abdest almak için lavabolara yöneldi. Tuvalete giren yaşlı adam, fenalaşarak hayatını kaybetti. O sırada tuvalete giren bir vatandaş, hareketsiz yatan yaşlı adamı gördü ve 112'ye haber verdi. Olay yerine 112 ve Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, adamın ölümünü tespit ettiler.

Adamın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

  • Cami tuvaleti
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  • yaşlı adam

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