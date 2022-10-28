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Namaz kılarken hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, merada küçükbaş hayvan sürüsünü otlatan çoban Seyithan Cayhan (60), namaz kıldığı sırada fenalaşarak hayatını kaybetti.

DHA28 Ekim 2022 Cuma 07:14 - Güncelleme:
Namaz kılarken hayatını kaybetti
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Olay, saat 19.30 sıralarında Bursa-Ankara Karayolu, Cerrah Mahallesi mevkiinde bulunan merada meydana geldi. Merada küçükbaş hayvan sürüsünü otlatan çoban Seyithan Cayhan, namaz kıldığı sırada fenalaştı. Ceyhan'ın hareketsiz yattığını gören torunu, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde, Seyithan Cayhan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Ceyhan'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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