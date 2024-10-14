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  • Narin cinayetiyle ilgili kritik gelişme: Önemli verilere ulaşıldı
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Narin cinayetiyle ilgili kritik gelişme: Önemli verilere ulaşıldı

Narin cinayeti soruşturmasına ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'İddianame hazırlık süreci başladı. Daraltılmış baz çalışmalarıyla önemli verilere ulaşıldı. Kimin hangi dakikada nerede olduğu belirlenmiş durumda.' dedi.

14 Ekim 2024 Pazartesi 12:48 - Güncelleme:
Narin cinayetiyle ilgili kritik gelişme: Önemli verilere ulaşıldı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Narin cinayeti soruşturmasına ilişkin açıklama yapan Bakan Tunç, "Narin evladımızla ilgili soruşturma titiz bir şekilde devam ediyor. 250'ye yakın kişinin ifadesi alındı. İddianame hazırlık süreci başladı. Daraltılmış baz çalışmalarıyla önemli verilere ulaşıldı. Kimin hangi dakikada nerede olduğu belirlenmiş durumda. Teknolojinin son imkanları kullanılarak bu soruşturma gerçekleştirildi. Narin'i katledenler hesap verecek." dedi.

  • Yılmaz Tunç
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