Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Narin cinayeti soruşturmasına ilişkin açıklama yapan Bakan Tunç, "Narin evladımızla ilgili soruşturma titiz bir şekilde devam ediyor. 250'ye yakın kişinin ifadesi alındı. İddianame hazırlık süreci başladı. Daraltılmış baz çalışmalarıyla önemli verilere ulaşıldı. Kimin hangi dakikada nerede olduğu belirlenmiş durumda. Teknolojinin son imkanları kullanılarak bu soruşturma gerçekleştirildi. Narin'i katledenler hesap verecek." dedi.